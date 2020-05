Condividi Pin 0 Condivisioni

”Pretendiamo Amministrazione presente e attenta”

Santa Marinella, Fantozzi (FdI): ”La Città è sporca e il decoro urbano inesistente”

Santa Marinella, Fantozzi (FdI): ”La Città è sporca e il decoro urbano inesistente”

“Da oggi finalmente si potrà andare al mare e come tutti gli anni la nostra città si riempirà di villeggianti. Invece di festeggiare ci chiediamo se saremo veramente pronti ad accoglierli e in che modo.

Ad oggi la Città è sporca e il decoro urbano inesistente. Il distanziamento obbligatorio ci renderà più ostili ma non ciechi. Oltre alle “normali” montagne di immondizia accumulata, si aggiungono mascherine e guanti gettati ovunque. Sicuramente le persone dovrebbero essere più civili e non buttare nulla a terra, ma ricordiamoci che è stato lei, Sindaco, ad obbligarci all’uso di mascherine e guanti anche all’aperto, senza però prevedere nemmeno un cestino dove poterli gettare.

Anche Santa Severa è invasa da sacchi di immondizia abbandonati.

Ogni giorno veniamo contattati da cittadini che se ne lamentano e che vorrebbero vedere una città decorosa, date le alte tasse pagate. Ah certo, è colpa dell’amministrazione precedente.

Santa Severa non è solo il Castello e LazioCrea, provi a ricordarlo ogni tanto. La Passeggiata a mare è stata chiusa per rischio crolli. Tutti ci camminano e sostano liberamente. Dove sono i controlli?

Si rende conto che è lei il responsabile dell’ordinanza e anche di eventuali danni a cose e persone causate da un potenziale crollo? La Polizia Municipale sfila solo nel fine settimana e se chiamati per un’urgenza, non si riceve risposta. Per non parlare della brochure da Lei annunciata che avrebbe dovuto illustrare i comportamenti leciti e virtuosi da tenere in spiaggia… mai pubblicata.

Sindaco, abbiamo aspettato, il periodo resta difficile e scomodo per tutti, ma pretendiamo un’amministrazione presente ed attenta”.

La nota della Coordinatrice FdI Santa Marinella Ilaria Fantozzi