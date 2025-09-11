Santa Marinella, Cultura – Luciano Pranzetti torna sullo scaffale delle novità librarie con ben due nuovi titoli

L’instancabile professore, arricchisce la sua sterminata e feconda produzione, con un volume sull’Inferno di Dante e uno sul nuovo rito della Santa Messa cattolica.

Il primo ha come riferimento l’opera dantiana: La Divina Commedia – Commento – I – L’Inferno di Dante, nel formato 28 x 20 – pagg. 297.

A seguire, un’edizione di carattere teo-apologetico: La Santa Messa cattolica oscurata – Manomissioni, Revisionismo Teologico, Luoghi Comuni, Abusi Liturgici nel Nuovo Rito della Santa Messa – Varie. Nel formato 23 x 16 – pagg.82, alcune questioni da chiarire intorno al neolinguaggio cattolico.

I testi, come di consueto finemente curati sia nei materiali che nell’impaginazione, sono disponibili presso la Cartolibreria Di Veroli di Cristiana De Angelis a Santa Marinella. Doverosi i ringraziamenti, riservati a Cristian Bufi, sottile, arguto e dotto prefatore, a Federica Fulgenzi per la mirabile competenza con cui dirige la realizzazione, la revisione e l’allestimento editoriale dei miei lavori e alla raffinata, nota artista Monica Di Folco per l’orientamento estetico delle copertine.

Luciano Pranzetti

[email protected]

Massimiliano Baldacci per Luciano Pranzetti