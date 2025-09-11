“Operazione Bosco Pulito”: una passeggiata ecologica a Valcanneto il 21 settembre

Valcanneto si prepara ad accogliere una giornata all’insegna della natura e della sostenibilità con l’iniziativa “Operazione Bosco Pulito”, in programma per domenica 21 settembre 2025 alle ore 9:30. L’evento, promosso con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Cerveteri, invita tutti a una passeggiata ecologica e conoscitiva all’interno del suggestivo Bosco di Valcanneto.

L’appuntamento è fissato per le 9:30 all’entrata del Bosco di Via Vivaldi Poggio Aurelio. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un percorso a tappe guidato da esperti, pensato per conoscere e rispettare il bosco. Il programma prevede diverse attività:

Una raccolta rifiuti itinerante

, per contribuire attivamente alla pulizia dell’ambiente. “Pillole di curiosità sul bosco”, per scoprire le sue particolarità e i suoi segreti.

Momenti dedicati a “Sport e salute all’aria aperta”, per apprezzare i benefici dell’attività fisica nella natura.

Un approfondimento su “I funghi e la biodiversità”, per avvicinarsi al mondo della micologia.

Una sosta all’antica Sorgente Romana per un breve break.

L’iniziativa vuole sensibilizzare grandi e piccoli a una convivenza più ecologica e civile con l’ambiente, promuovendo il rispetto del nostro patrimonio naturale. L’avventura si concluderà intorno alle 12:30, all’uscita di Poggio Aurelio.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo, scarpe adatte, portare uno zaino con merenda salutare, acqua e frutta.

Il successo dell’evento è reso possibile anche grazie all’adesione di numerose Associazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Scuolambiente (327.3163503) e il Comitato di Zona (371.5686193).