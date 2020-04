Condividi Pin 1 Condivisioni

Il sindaco Pietro Tidei ha prorogato la chiusa del cimitero comunale fino alla fine del periodo di quarantena disposto dal Governo

Santa Marinella, cimitero chiuso fino al 3 maggio –

Resterà chiuso fino al 3 maggio incluso, il cimitero comunale di Santa Marinella.

A deciderlo il sindaco Pietro Tidei che ha prorogato i termini previsti nell’ordinanza sindacale n.14 del 17/03/2020.

La decisione per cercare di contrastare il diffondersi del coronavirus, come da disposizione del Dpcm del Governo Conte e in relazione all’allungarsi del periodo di quarantena imposto in tutto il Paese.