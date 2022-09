L’assessore Emanuele Minghella: “Un grande in bocca al lupo a Giordano che porterà in alto il nome della nostra Città”

Santa Marinella al concerto di Shade a Ferentino con il dj live di percussioni Giordano Galano –

di Beatrice Pucci

L’assessore Emanuele Minghella

“Rivolgo i miei migliori auguri a Giordano Galano, un ragazzo di 33 anni di Santa Marinella, nonché grande amico, che proprio in città ha fatto della musica il suo mestiere, crescendo anno dopo anno e facendo sempre più apprezzare i suoi spettacoli di percussioni live nei locali del territorio – ha affermato ai microfoni di Baraondanews.it l’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo economico Emanuele Minghella rivolgendo il suo in bocca al lupo al dj di Santa Marinella, pronto ora ad intraprendere un’importante occasione che lo vedrà esibirsi al concerto di Shade il prossimo 10 settembre a Ferentino, insieme al suo amico David Semola. Giordano volerà inoltre ad Ibiza come suo accompagnatore, in consolle nei locali più cool dell’isola, ovvero al Tantra e al Bora Bora.

“Insieme al mio amico David, ci siamo avvicinati alla musica per passione e dopo diverse esperienze vissute nei locali d’Italia anche nel campo dell’animazione, abbiamo deciso di preparare uno spettacolo che fosse soltanto nostro, di dj set e live di percussioni – ha raccontato il musicista Giordano Galano – Un progetto che è stato subito apprezzato nei locali del territorio, al punto di decidere di intraprendere insieme questa nuova ed importante avventura. Il 10 settembre saliremo sul palco per l’apertura e chiusura del concerto di Shade, un’importante occasione che non vediamo l’ora di vivere”.