Santa Marinella, a fuoco canna fumaria. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alberi e rami pericolanti, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Cerveteri

Santa Marinella, a fuoco canna fumaria

Stamattina, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, hanno effettuato molti interventi inerenti alberi e rami pericolanti dovuti al forte vento.

Inoltre alle ore 12.00 sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella, via Giunone lucina, per incendio canna fumaria. Le fiamme hanno interessato anche la cucina dell’appartamento posta al primo piano e la camera del secondo piano. I VVF hanno estinto le fiamme; impedito alle stesse di propagarsi al resto della struttura; messo in sicurezza l’area e unitamente a personale sanitario (Misericordia di S. Marinella) messo in sicurezza un’anziana disabile di anni 97, trasferita per gli accertamenti del caso presso l’ospedale S. Paolo di Civitavecchia. Tuttavia (a parte il camino e la canna fumaria) la casa è rimasta agibile.