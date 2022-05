“Sanità e territorio, quale futuro per Ladispoli?”. Oggi l’incontro organizzato dalla coalizione che sostiene Silvia Marongiu

All’evento parteciperanno l’assessore alla sanità della Regione, Alessio D’Amato, il consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Devid Porrello (M5S)

La sanità, il garantire servizi di prossimità adeguati ai cittadini è una priorità per le amministrazioni locali. Il sindaco in questo può e deve collaborare con le istituzioni sovra comunali nel raggiungimento di questi obiettivi.



Di sanità parleremo lunedì 23 maggio, alle 17:30, in un incontro che come coalizione di centro sinistra abbiamo organizzato al Papeete Club. Insieme a me interverranno l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato; il consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Devid Porrello (M5S). Il convegno sarà l’occasione per toccare alcuni punti in particolare: quali prospettive per la sanità regionale, grazie anche alla grande stagione di fondi e di investimenti del Pnrr; l’integrazione dei servizi socio sanitari.



Il Pnrr in questo percorso sarà fondamentale per lavorare anche sulle malattie croniche, sull’assistenza domiciliare degli over 65 e sull’integrazione sociosanitaria.



Il lavoro di squadra è la chiave.

