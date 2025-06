Il Sindaco Pietro Tidei ha incontrato la Direttrice Generale dell’ASL Roma 4 per un confronto sullo stato di avanzamento dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Salute

Santa Marinella, 17/06/2025 – Questa mattina, il Sindaco Pietro Tidei ha incontrato la Dottoressa Rosaria Marino, Direttrice Generale dell’ASL Roma 4, per un confronto cruciale sullo stato di avanzamento dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Salute. L’esito dell’incontro è stato estremamente positivo, fugando ogni dubbio sulle tempistiche e la piena operatività delle nuove strutture.

Il Sindaco Tidei aveva espresso preoccupazioni circa la disponibilità di risorse non solo per il completamento dei lavori, ma anche e soprattutto per l’allestimento degli arredi e l’assunzione del personale necessario. “Non si può fare una cattedrale nel deserto,” ha ribadito il Sindaco, sottolineando l’importanza di avere strutture pienamente funzionanti e non semplici gusci vuoti.

La Dottoressa Marino ha fornito ampie rassicurazioni, confermando che le risorse finanziarie necessarie per il completamento delle strutture e per gli arredi sono pienamente disponibili. Ma il punto cruciale, e forse più rassicurante, è che è già in fase di predisposizione un piano dettagliato per dotare le strutture del personale sanitario indispensabile. Questo significa che, una volta ultimati i lavori, l’Ospedale di Comunità e la Casa della Salute saranno immediatamente operativi e in grado di offrire servizi ai cittadini.

Alessio Manuelli, delegato alla sanità e ai rapporti con le Aa. Ss. Ll, si è detto molto soddisfatto: “Grazie a questo incontro proficuo, – ha dichiarato infatti – possiamo affermare con certezza che prima del prossimo giugno, Santa Marinella potrà contare su un vero e proprio polo sanitario. L’Ospedale di Comunità, la Casa della Famiglia e un complesso di ambulatori specializzati saranno pronti per fornire prevenzione e un’assistenza sanitaria e specialistica di alto livello.”

L’Ospedale di Comunità, in particolare, si prefigge di essere uno strumento fondamentale per la post-ospedalizzazione e per la gestione di servizi che non richiedano una lunga degenza ospedaliera. Questo alleggerirà il carico sull’ospedale di Civitavecchia e garantirà un punto di riferimento essenziale per i cittadini di Santa Marinella che necessitano di cure o di una permanenza non prolungata nella struttura.

E anche la soddisfazione del Sindaco Tidei al termine dell’incontro è stata palpabile. I timori iniziali che l’opera potesse rimanere incompiuta sono stati definitivamente dissipati. I lavori procedono spediti, le risorse sono garantite e l’impegno per l’allestimento e l’assunzione del personale è concreto.

“Questo traguardo è il risultato di un forte e congiunto sforzo tra la Regione Lazio, la Direzione Sanitaria dell’ASL Roma 4 e, in modo determinante, il Comune di Santa Marinella, che ha fortemente voluto queste strutture. Ciò che molti temevano fosse solo una “falsa notizia” si sta concretizzando in una realtà tangibile, fornendo ai cittadini di Santa Marinella, oltre all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e ai poliambulatori già esistenti, un centro sanitario all’avanguardia e completo”.