Anche quest’anno per l’anniversario del 5 Ottobre, Santa Marinella ha ricordato la Medaglia d’oro al valor civile Norma Cossetto.

La celebrazione è avvenuta ieri sera presso quello che, secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale, sarebbe dovuto divenire Parco Norma Cossetto.

Il luogo è significativo per ricordare a tutti i cittadini che nonostante da quasi due anni sia stata approvata una delibera in consiglio comunale per dedicarle una via, una piazza o un luogo pubblico – a differenza di altre repentine intestazioni – la città è ancora orfana di un luogo dedicato alla martire istriana.

Dopo un breve intervento del rappresentante del Comitato 10 Febbraio è intervenuta anchee la Consigliera comunale Alina Baciu.

Il rappresentante del Comitato ha narrato la vicenda di Norma, gli eventi succedutisi dopo la sua morte e poi hanno trovato posto i ringraziamenti per coloro che hanno presenziato e sono intervenuti alla piccola celebrazione. Particolare accento, quest’anno, è stato posto sul fatto che i partigiani comunisti titini dopo il suo sequestro, offersero a Norma la possibilità di unirsi a loro e lei sdegnosamente rifiutò l’offerta, rimanendo fedele alla sua appartenenza, senza vendersi a chi era in quel momento il più forte. Un monito per tutti, come esempio che rimane scolpito nella memoria.

Oltre a ricordare lo strazio di Norma, si è anche accennato alle vicende delle terre che videro lo strazio della pulizia etnica perpetrata dai partigiani comunisti titini – i presenti hanno lasciato ai piedi del monumento, una rosa in memoria di Norma e in senso più esteso a tutti i martiri delle foibe.

Al termine dell’incontro dopo i saluti di rito, l’evento si è concluso con l’augurio che il prossimo anno, si possa finalmente inaugurare uno spazio della memoria, dedicato a Norma Cossetto.