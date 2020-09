Share Pin 0 Condivisioni

La rottura all’alba di una condotta dell’Acea ha costretto l’interruzione al traffico

Roma. Si allaga la Casilina: interrotta una linea del tram –

Un lago al Tuscolano: all’alba una copiosa perdita d’acqua alla condotta dell’Acea ha costretto all’interruzione del traffico.

Alle ore 5:15 è intervenuta una squadra del Distaccamento di Tuscolano I dei Vigili del Fuoco in Via Casilina, incrocio Piazza della Marranella, per la rottura ti una tubazione Acea.

A causa della copiosa perdita è stata interdetta la Linea Tram-Atac e la Piazza al traffico veicolare.

Sul posto è intervenuto anche personale di Roma Capitale.