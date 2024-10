Stavano svolgendo operazioni di manutenzione straordinaria in uno stabile vicino Fontana di Trevi: i due colleghi sono rimasti feriti gravemente

Roma, precipitano mentre riparano l’ascensore: un morto –

Tragedia a due passi da Fontana di Trevi: un nuovo caso di morte sul lavoro. A perdere la vita un operaio nigeriano di 48 anni, Peter Isiwele, precipitato insieme a due suoi colleghi nel sifone dell’ascensore che stavano riparando.

Dai primi accertamenti sembra che si sia rotta le cinghia di sicurezza e che i tre siano precipitati dal secondo piano dove l’elevatore era stato fatto fermare.

I suoi due colleghi, un ragazzo italiano di 16 anni e un connazionale di 39 anni sono rimasti entrambi feriti.

Il più giovane è stato trasportato in codice rosso al Bambin Gesù, mentre l’altro uomo è stato portato in codice giallo al San Giovanni Addolorata.

I tre erano impegnati in lavori di manutenzione straordinaria in uno stabile di via delle Vergini in pieno Centro Storico a Roma.

Sono state avviate le indagini del caso.

(Fonte: RomaToday)