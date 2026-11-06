All’Auditorium San Pio X Angelo Brizi una serata speciale tra emozioni, spettacolo e impegno sociale. Sul palco Enzo Leomporro degli Audio2, Il Coro che non c’è, Le Dolci Note e Anonima Armonisti. Tra gli ospiti Eva Crosetta, Paolo Peroso e Lucio Perotti. Il ricavato sarà destinato a sostenere le iniziative in favore dei pazienti della Divisione di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Roma, musica e solidarietà: il 28 novembre il Concerto di Natale di A.PRO.T.I.ON. ETS a sostegno dei pazienti del Policlinico Gemelli –

di Marco Di Marzio

La musica diventa un linguaggio universale di speranza, vicinanza e solidarietà. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e trasformare la magia del Natale in un gesto concreto di attenzione verso chi affronta ogni giorno le difficili sfide della malattia.

Con questo spirito, sabato 28 novembre 2026, alle ore 21:00, presso l’Auditorium San Pio X Angelo Brizi, in Piazza della Balduina 67 a Roma, si terrà il Concerto di Natale organizzato da A.PRO.T.I.ON. ETS – R. Fasanari, un appuntamento benefico che unirà musica, spettacolo e sensibilizzazione sociale a sostegno delle iniziative rivolte ai pazienti della Divisione di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

L’iniziativa nasce dalla volontà di testimoniare, attraverso la forza coinvolgente della musica, quanto la solidarietà possa rappresentare un sostegno prezioso per le persone che vivono un percorso di cura e per le loro famiglie.

Una serata di grandi emozioni e protagonisti dello spettacolo

Il programma artistico vedrà la partecipazione di ospiti e interpreti capaci di regalare al pubblico momenti di grande intensità emotiva.

Tra le presenze annunciate figura Eva Crosetta, conduttrice e giornalista RAI, insieme a Paolo Peroso e Lucio Perotti, che contribuiranno a rendere ancora più significativo questo appuntamento dedicato alla solidarietà.

Particolarmente ricco il programma musicale, che vedrà alternarsi sul palco Enzo Leomporro, componente del celebre duo musicale Audio2, il gruppo vocale Il Coro che non c’è, Le Dolci Note e Anonima Armonisti.

Artisti e formazioni musicali differenti, accomunati dalla volontà di mettere il proprio talento al servizio di una causa che va ben oltre il palcoscenico.

Il concerto offrirà al pubblico un percorso musicale fatto di armonie, interpretazioni e suggestioni natalizie, nel quale ogni esibizione diventerà anche un messaggio di partecipazione e vicinanza.

La solidarietà al centro: un sostegno concreto ai pazienti di Ematologia

Il valore più profondo della manifestazione risiede nella sua finalità benefica.

L’intero evento è infatti dedicato al sostegno dei pazienti della Divisione di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, una realtà sanitaria nella quale professionalità, ricerca, assistenza e attenzione alla persona rappresentano elementi fondamentali del percorso di cura.

Affrontare una patologia ematologica significa spesso intraprendere un cammino complesso, che coinvolge non soltanto il paziente, ma anche la famiglia e l’intera rete degli affetti.

In questo contesto, iniziative come il Concerto di Natale assumono un significato particolarmente importante: sensibilizzare la comunità, promuovere la cultura della solidarietà e contribuire a costruire una rete di sostegno umano attorno a chi vive momenti di fragilità.

L’impegno di A.PRO.T.I.ON. ETS si inserisce proprio in questa prospettiva, nella convinzione che ogni contributo, anche il più piccolo, possa trasformarsi in un segnale concreto di speranza.

La manifestazione si avvale inoltre della collaborazione di diverse realtà associative e del volontariato, a testimonianza dell’importanza di fare rete e condividere obiettivi comuni nel campo della solidarietà.

Il Natale come occasione per donare speranza

Il Concerto di Natale vuole essere molto più di uno spettacolo musicale.

È un invito a riscoprire il significato autentico delle festività natalizie, mettendo al centro valori come l’altruismo, l’attenzione verso il prossimo, la condivisione e la responsabilità sociale.

Perché il Natale non è soltanto un momento di festa, ma può diventare un’occasione per tendere una mano, sostenere chi è in difficoltà e ricordare che nessuno dovrebbe sentirsi solo davanti alla malattia.

La musica, in questa cornice, si trasforma in un ponte ideale tra il mondo dello spettacolo, quello del volontariato e la comunità, dimostrando come la partecipazione collettiva possa generare risultati importanti.

Prenotazioni e modalità di partecipazione

L’ingresso al Concerto di Natale è consentito esclusivamente su prenotazione, con una donazione di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma dedicata:

https://aprotion.numbaevent.com

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail eventiaprotion@gmail.com.

L’appuntamento è dunque per sabato 28 novembre 2026, alle ore 21:00, all’Auditorium San Pio X Angelo Brizi di Roma, per una serata nella quale la bellezza della musica incontrerà il valore della generosità.

Perché quando la musica incontra la solidarietà, ogni nota può diventare un gesto d’amore, ogni applauso un messaggio di speranza e ogni presenza un contributo concreto per chi ha più bisogno.