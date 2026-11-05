Medici di base a Tolfa: risolta l’emergenza assistenziale, in arrivo un medico dei servizi

La nota della ASL Roma 4:

I medici di medicina generale, com’è noto, devono direttamente provvedere ad individuare il proprio sostituto sia in caso di malattia che di ferie, cosa che non è accaduta da parte di un medico che ha lasciato così i propri pazienti privi di assistenza. La situazione è diventata particolarmente critica in considerazione che Tolfa e Allumiere hanno un numero di medici non in grado di assorbire altri pazienti.

L’intervento del Sindaco di Tolfa e della direzione della ASL Roma 4 hanno consentito comunque la risoluzione del problema con l’assunzione di un medico dei servizi a tempo pieno che svolgerà la sua funzione presso la Casa di Comunità di Civitavecchia o di Tolfa ogni volta che sarà necessaria la sua presenza. La ASL ovviamente è impegnata a cercare di ottenere dallo scorrimento delle graduatorie medici di medicina generale che possano garantire la copertura del fabbisogno assistenziale del Comune di Tolfa, auspicando che ciò possa avvenire al più presto.