Roma, 4 auto bloccate sulla banchina a causa della piena del Tevere

Nella notte di ieri, 27 settembre, la squadra operativa ha inviato presso Lungotevere Arnaldo da Brescia, in prossimità del civico n.11, la squadra di via Genova con in supporto il personale del fluviale, i sommozzatori e personale della 12/C, per il recupero di 4 autovetture con a bordo conducenti e passeggeri, rimasti bloccati sulla banchina in prossimità dell’argine del fiume, a causa della piena .Le persone sono state riportate in salvo, le auto recuperate e messe in sicurezza dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto.