Nella società moderna, caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, relazioni virtuali e un diffuso senso di isolamento psicologico, l’individualismo rischia spesso di offuscare l’importanza dell’empatia e del contatto umano autentico. In questo contesto, la pratica delle arti marziali tradizionali si rivela uno strumento straordinariamente attuale non per dividere, ma per unire. A Ladispoli, la scuola di Aikido Sango Dojo risponde a questa esigenza sociale offrendo uno spazio di condivisione dove la crescita personale passa inevitabilmente attraverso il rispetto dell’altro.

L’Aikido si distingue nel panorama delle discipline marziali per la sua totale assenza di competizione agonistica. Sul tatami non esistono avversari da sconfiggere, ma compagni di pratica con cui percorrere la via. Questo approccio rappresenta un potente antidoto all’individualismo imperante: praticare significa imparare ad ascoltare il corpo dell’altro, sviluppare una sensibilità profonda e trasformare il conflitto in un’opportunità di dialogo e armonia.

Ritrovare connessione ed empatia nella società individualista: la proposta dell’Aikido Sango Dojo a Ladispoli

Sotto la guida attenta dell’insegnate Walter Santu, i praticanti intraprendono un percorso che unisce il benessere psicofisico alla stabilità emotiva. Attraverso lo studio della respirazione e la fluidità dei movimenti, l’Aikido insegna a gestire lo stress quotidiano e a sviluppare una solida centratura interiore, riflessi che si traducono in una maggiore lucidità e calma anche nella vita di tutti i giorni.

La scuola, affiliata all’autorevole Associazione Aiko (riconosciuta direttamente dall’Aikikai Honbu di Tokyo), ha recentemente aggiornato i propri orari per andare incontro alle esigenze dei cittadini. I corsi si tengono ora nei seguenti giorni:

Lunedì dalle ore 20:00 alle 22:00

dalle ore 20:00 alle 22:00 Mercoledì dalle ore 20:00 alle 22:00

Le lezioni si svolgono sempre presso la sede dell’Associazione Profession Dance a Ladispoli, in Viale Nevada 5.

Uscire dall’isolamento, ritrovare la fiducia in se stessi e riscoprire il valore della comunità è possibile. L’Aikido Sango Dojo invita chiunque voglia mettersi in gioco a sperimentare i benefici di questa antica tradizione marziale: la prima lezione di prova è gratuita. Per salire sul tatami non serve alcuna esperienza pregressa, ma solo il desiderio di ritrovare il proprio equilibrio in un ambiente accogliente e inclusivo. Per maggiori dettagli sui corsi e sulle attività è possibile consultare il sito ufficiale della scuola: www.aikidosangodojo.it