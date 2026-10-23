A Cerenova il confronto promosso dall’onorevole Alessandro Battilocchio ed Emanuele Vecchiotti

Domenica 25 ottobre, a Cerenova, torna “Un mare di Idee – Giovani a confronto”, un appuntamento nato per mettere insieme esperienze, sensibilità e nuove energie, creando uno spazio nel quale i giovani possano confrontarsi, proporre e assumersi responsabilità.

Continua l’impegno per favorire una partecipazione sempre più attiva delle nuove generazioni alla vita politica e alla costruzione del futuro del territorio. Un percorso sostenuto dall’On. Battilocchio, da sempre attento alla formazione e al coinvolgimento di una nuova classe dirigente, con l’obiettivo di avvicinare sempre più ragazzi alla vita delle istituzioni e delle proprie comunità. Una volontà che trova da tempo anche nel consigliere comunale Vecchiotti una forte determinazione nel portare il dibattito politico tra le nuove generazioni, creando occasioni di confronto e partecipazione che vadano oltre gli appuntamenti tradizionali della politica.

“Un mare di idee”: a Cerveteri giovani a confronto per costruire una nuova classe dirigente

L’ambizione è chiara: un laboratorio politico capace di far crescere una nuova leva di giovani pronti, nel tempo, a raccogliere il testimone, assumendo responsabilità e portando dentro le istituzioni idee, energie e una nuova capacità di leggere il territorio. “Un mare di Idee” vuole partire proprio da qui: dalla volontà di costruire uno spazio nel quale i giovani non siano semplicemente destinatari delle scelte, ma parte attiva della loro elaborazione.

Costruire una nuova classe dirigente non significa soltanto preparare chi domani sarà chiamato ad amministrare ma creare una generazione capace di leggere i cambiamenti, elaborare idee, costruire consenso intorno a una visione e trasformarla in scelte concrete per la propria comunità. La politica torna ad essere credibile quando riesce ad aprire spazi, formare competenze e affidare responsabilità. E il futuro di un territorio comincia quando una nuova generazione decide di non restare a guardare, ma sceglie di prepararsi a guidarlo.