Ottimo debutto nel Lazio Cross al Memorial Enrico Bonomi di Cerveteri. Successi anche in Veneto e nel ciclismo su strada, con gli atleti santamarinellesi ancora protagonisti nel finale di stagione.

Mtb Santa Marinella protagonista tra sterrato e asfalto: podi e importanti piazzamenti –

La Mtb Santa Marinella continua a distinguersi nel panorama ciclistico, confermando competitività e determinazione sia nelle competizioni di ciclocross sia nelle gare su strada. Un periodo ricco di soddisfazioni per il sodalizio santamarinellese, capace di conquistare podi e piazzamenti di rilievo in diverse manifestazioni.

Il debutto stagionale nel circuito Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti ha regalato risultati incoraggianti alla formazione, impegnata praticamente in casa in occasione del Memorial Enrico Bonomi, disputato a Cerveteri. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana e valida per il Lazio Cross, ha rappresentato un importante banco di prova per gli atleti della società.

Numerosi i risultati positivi ottenuti. Giuseppe Calò ha conquistato il secondo posto nella categoria M5, mentre Paolo Tempestini è salito sul terzo gradino del podio nella M6. Ottima anche la prestazione di Vincenzo Scozzafava, secondo nella categoria M8.

A completare il bilancio della trasferta di Cerveteri sono arrivati il settimo posto di Federico Forti nella M4, il sesto di Marco Deciano, l’ottavo di Daniele Bagnoli e l’undicesimo di Marcello Befani nella M6, oltre al settimo posto di Mauro Gori e all’ottavo di Claudio Albanese nella M7.

Le soddisfazioni per la Mtb Santa Marinella sono proseguite anche fuori regione. A Povegliano, in Veneto, Michele Feltre ha firmato una prestazione di assoluto rilievo, imponendosi nella categoria supergentlemen B e conquistando una prestigiosa vittoria che arricchisce ulteriormente il bilancio sportivo della squadra.

Risultati significativi arrivano anche dal ciclismo su strada, nonostante una stagione ormai prossima alla conclusione. A Palestrina, in occasione della Coppa Alfredo Maggioli, Pierluigi Stefanini ha dimostrato ancora una volta tenacia e continuità, chiudendo al diciassettesimo posto assoluto e conquistando la seconda posizione nella categoria master 7.

Un insieme di prestazioni che testimonia l’impegno degli atleti della Mtb Santa Marinella e la capacità della società di essere protagonista in differenti specialità del ciclismo.

Tra sterrato e asfalto, il sodalizio santamarinellese continua dunque a raccogliere risultati importanti, confermando la passione, la costanza e lo spirito competitivo che accompagnano la squadra nel corso della stagione sportiva.