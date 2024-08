Piazza Santa Maria si trasforma in una discoteca, Piazza Aldo Moro canta senza sosta con la cover band di Lucio Battisti. Successo anche per la Piazza del Vino e dei Sapori: oltre 700 calici in appena due giorni. Oggi alle ore 19:00 c’è la Gara della Pigiatura

“Piazza Santa Maria trasformata in una meravigliosa discoteca, con Djset, effetti speciali, rivisitazioni dei grandi successi della musica italiana e non solo, ballerine, performer e spettacoli di fuoco: ‘Ritmo ‘90’ è stato un vero successo, una carovana di allegria e ballo sfrenato che dopo aver conquistato i palchi di tutta Italia ha confermato tutte le aspettative anche a Cerveteri. Piazza Aldo Moro invece, per la prima volta location della Piazza del Vino e dei Sapori, tra le note senza età dei brani di Lucio Battisti e le oltre 120 etichette presenti negli stand è stata un continuo via vai di famiglie, visitatori e cittadini. Anche la seconda serata della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è stata un successo: un fiume di persone che dalle prime ore della sera fino a mezzanotte inoltrata ha passeggiato tra gli stand e il Centro Storico. Oggi si prosegue ed entreranno in scena i Rioni, con l’attesissima Gara della Pigiatura alle ore 19:00 e poi, in serata spazio alla musica con la Zambra Dixie Jazz Band e la comicità con Andrea Perroni”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, soddisfatta del gradimento che sta ottenendo la Sagra dell’Uva di Cerveteri e che si concluderà domani, domenica 25 agosto.

“Quella di ieri è stata una serata che ha saputo accogliere e soddisfare un pubblico estremamente vasto – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nelle due piazze principali infatti, abbiamo proposto due spettacoli che a modo loro hanno richiamato più generazioni: da un lato i grandi brani degli anni ’90 rivisitati in versione discoteca, dall’altro le canzoni di Lucio Battisti, una leggenda che non conosce limiti di età. Anche oggi, in cartellone spettacoli che ci regaleranno un altra serata ricca di eventi per una edizione della Sagra che si sta rivelando eccezionale: alle ore 21:30 in Piazza Aldo Moro ci sarà la Zambra Dixie Jazz Band, diretta dal Maestro Augusto Travagliati, in Piazza Santa Maria invece ci sarà Andrea Perroni, comico, cantante, imitatore, speaker radiofonico di successo scelto da Rai Due come volto di spicco dei prossimi palinsesti autunnali. Ci sarà da divertirsi! Come sempre, vi aspettiamo in tantissimi!”.

Stand della Sagra aperti già alle ore 18:00. Alle ore 18:30 in Piazza Aldo Moro sarà il momento del calcio locale, con la presentazione ufficiale alla città della DM84, fresca di promozione in Prima Categoria. Seguirà la Gara della Pigiatura alle ore 19:00 e l’apertura della Piazza del Vino e dei Sapori. In serata poi, gli spettacoli in Piazza e tanto altro. A partire dalle ore 20:30 inoltre, l’ingresso al Museo Nazionale Cerite di Piazza Santa Maria, costerà solamente 2 euro.