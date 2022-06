L’avviso resterà pubblicato per dieci giorni a decorrere dal 21 giugno

Riqualificazione della Pineta La Frasca e recupero dei siti archeologici Cappellette-Columnia-Torre Beralda: c’è l’avviso pubblico –

Riceviamo e pubblichiamo –

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 20/01/2022 avente per oggetto “Intervento di riqualificazione della pineta la frasca, recupero dei siti archeologici Cappelletto-Columnia-Torre Beralda, in variante alle previsioni del P.R.G. vigente. Presa atto dell’avvenuta approvazione del progetto da parte dell’AdSP – Adozione variante urbanistica ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001”, il Servizio 6 Edilizia – Urbanistica – Patrimonio e Demanio Comunale di Civitavecchia rende noto che per il periodo di 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno 21/06/2022 saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e consultabili presso la Segreteria Generale del Comune di Civitavecchia in piazza Guglielmotti n. 7, nonché presso la pagina web del Comune nella sezione Pianificazione e Governo del Territorio, al link https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/, gli elaborati e atti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20/01/2022.

Entro tale termine gli interessati potranno prendere visione degli anzidetti elaborati e atti e fino a 20 (venti) giorni dopo potranno presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni andranno presentate, in bollo corrente, al Servizio 6-Sezione 2 Urbanistica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [email protected] e dovranno riportare il seguente oggetto: “Intervento di riqualificazione della Pineta La Frasca – Osservazioni.”. Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno fuori del termine indicato.