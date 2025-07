RIM Sport Cerveteri saluta la Serie C

La RIM Sport di Cerveteri chiude ufficialmente il capitolo della Serie C e ripercorre con emozione gli ultimi sei anni di una straordinaria avventura nel mondo del basket.

La RIM Sport di Cerveteri chiude ufficialmente il capitolo della Serie C, ma lo fa con il cuore colmo di gratitudine. In un post social, il centro sportivo ripercorre con emozione gli ultimi sei anni di una straordinaria avventura nel mondo del basket.

“Grazie a chi 6 anni fa ha deciso di creare questo progetto, in particolare coach Antonio Pica che ha dato il via all’avventura.

Grazie a Daniele De Stradis che si è messo in gioco con tenacia, determinazione e correttezza. Un team manager d’eccezione che ha avuto la capacità di riaccendere i riflettori sul basket di Cerveteri.

Grazie a coach Giorgio Russo, condottiero di una scalata incredibile che ha saputo chiedere e ottenere il massimo da tutti i suoi giocatori anno dopo anno.

Grazie al capitano, Manuele Parroccini, il nostro punto fermo in tutti questi anni. Nessuno ha mai messo in discussione quella fascia e l’amore viscerale per questi colori.

Grazie al Presidente Massimo Albano che, nella stagione appena trascorsa, ha deciso di supportarci. Senza il Basket Ladispoli il nostro viaggio si sarebbe concluso, con tutta probabilità, già lo scorso anno.

Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato. I costi di un campionato come la Serie C sono importanti e molti di voi hanno deciso di sostenerci in base alle proprie possibilità. Di questo siamo riconoscenti.

Infine, grazie a tutti i ragazzi che sono scesi in campo e ai loro accompagnatori che li hanno sostenuti. Senza di voi, nulla sarebbe stato possibile.” scrive la RIM in un post social.