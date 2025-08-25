Rientro a scuola: spesa da 1.300 euro a studente tra libri, zaini, diari e cancelleria –

Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, il Codacons lancia un allarme preoccupante riguardo alle spese che le famiglie italiane si troveranno ad affrontare. Il costo complessivo per studente potrebbe superare i 1.300 euro, con un incremento dei prezzi tra il 3% e il 5% rispetto all’anno precedente. Questa situazione rappresenta una “stangata” che si ripete ogni settembre, pesando notevolmente sui bilanci familiari già messi a dura prova.

Uno degli aspetti più critici è la crescita dei costi dei libri scolastici, con un aumento medio del 3,8% secondo i dati forniti dall’Istat. L’Antitrust ha confermato le preoccupazioni sollevate dal Codacons, evidenziando le molteplici problematiche che affliggono questo settore. In particolare, il mercato dei libri è dominato da pochi grandi editori, rendendo difficile la concorrenza e consentendo aumenti ingiustificati. Inoltre, le nuove edizioni dei testi, spesso con minime modifiche rispetto alle precedenti, risultano vendute a prezzi maggiorati, aggravando ulteriormente il carico economico per le famiglie.

Anche l’Unione Nazionale Consumatori (Unc) si è unita al coro di chi denuncia questa situazione. Il presidente Massimiliano Dona ha sottolineato l’importanza di un intervento governativo per eliminare i vincoli sugli sconti applicabili ai libri scolastici. La legge attuale, infatti, limita le possibilità di riduzione dei prezzi, favorendo così le librerie a scapito delle famiglie e delle loro finanze.

Non solo i libri, ma anche i costi degli alloggi universitari stanno registrando un aumento significativo, con un +6% rispetto al 2024 e addirittura un +13,6% rispetto al 2023. Questi aumenti non fanno altro che accentuare la difficoltà di accesso all’istruzione per molte famiglie italiane. È evidente che, se non si interviene in maniera incisiva, il caro scuola diventerà un ostacolo insormontabile per un numero sempre crescente di studenti e famiglie.