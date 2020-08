Condividi Pin 32 Condivisioni

La Dirigente Scolastica di Santa Marinella e Cerveteri interviene sui social, calmando la preoccupazione delle famiglie e chiarendo loro ogni singolo dubbio

Rientro a scuola, la Dirigente Ceccarelli: ”Alunni distanziati e al sicuro”

Di Beatrice Pucci

Ansia e preoccupazione per il rientro a scuola previsto per il 14 settembre. Molti gli interrogativi dei genitori e le domande poste alle Direzioni scolastiche del Lazio.

La paura più grande è che uno studente, nell’eventualità in cui avesse contratto il covid-19, possa essere “sequestrato” e allontanato dalla famiglia. A preoccupare è anche l’uso della mascherina per un tempo prolungato, che sia da inizio e fine lezione.

A tal proposito, anche la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella e dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri, Velia Ceccarelli, si sta preparando alla ripartenza e in queste ore è intervenuta sui social per calmare gli animi delle famiglie, chiarendo loro ogni dubbio:

“Anche se in molti condividono fake news su bambini che muoiono, il Comitato scientifico dice che i piccoli o non si infettano o sono asintomatici. Inoltre nessuno può avere un trattamento sanitario obbligatorio (a meno che non sia pericoloso) diritto sancito dalla Costituzione.

Per i minori nessuna decisione può essere presa se non su richiesta dei genitori – e ancora – La mascherina dovrà essere indossata non quando saranno seduti al banco ma quando sarà necessario spostarsi negli spazi comuni. Le classi le abbiamo fatte con il buonsenso, i criteri e rispettando le richieste del Ministero”.

“Non stiamo giocando, la scuola è una cosa seria e non è possibile farne a meno. I vostri piccoli saranno distanziati e sicuri e sarà garantito il miglior distanziamento” ha concluso la Dirigente scolastica.