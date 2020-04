Condividi Pin 1 Condivisioni

Lena: “Il mio ringraziamento va a tutto il personale sanitario del Lazio che con coraggio e professionalità ci sta aiutando a sconfiggere un’emergenza drammatica”

Regione Lazio, Coronavirus: 1000 euro agli operatori sanitari –

Oggi il Presidente Nicola Zingaretti e l’assessore D’Amato hanno annunciato lo stanziamento di un bonus di 1000 euro che sarà riconosciuto a tutti gli operatori sanitari impegnati in questa battaglia epocale contro il Coronavirus.

È una decisione importante, senza precedenti, per cui in questi giorni in molti ci siamo battuti e che ci rende orgogliosi!

Il mio ringraziamento va a tutto il personale sanitario del Lazio che con coraggio e professionalità ci sta aiutando a sconfiggere un’emergenza drammatica.

Grazie!

Rodolfo Lena