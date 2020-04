Consegna a domicilio: nasce il primo portale SOCIAL FOOD del Litorale

Condividi Pin 0 Condivisioni

Un primo nucleo di Ristoratori di Cerveteri e Ladispoli decide di “fare rete” e crea un portale per aiutare i cittadini ad orientarsi nella giungla degli ordini con consegna a domicilio di cibi e bevande.

Periodo di Pasqua. Strade e paesi deserti: sembra tutto cambiato. Cambia anche il modo di ordinare da mangiare e da bere on line. La nuova frontiera degli ordini per la consegna a domicilio è su internet, anzi sui social.

Per questo nasce Baraonda Food, sistema di raccolta e vetrina delle migliori offerte in fatto di cibi e bevande da asporto: www.baraondafood.it

Pasqua e Pasquetta a casa, in famiglia: ma per mangiare si ordina a domicilio

Sono già 14 le attività operative su Baraonda Food e altre ne entreranno a partire dai prossimi giorni, come Acqua e Farina. Si può ordinare di tutto, dai primi ai panini, dai fritti ai cocktail, dal gelato alle pizze di Pasqua.

Ecco una selezione delle proposte dei Ristoranti e dei Laboratori artigianali del territorio con consegna a domicilio:



A Cerveteri tre dei più conosciuti ristoranti del centro storico Molendini al Borgo, Barrel Osteria nel Borgo e Da Bibbo Osteria rivisitata hanno realizzato le proprie proposte per il menù di Pasqua e Pasquetta da pre-ordinare on line e ricevere poi comodamente a casa.

A Ladispoli, due attività storiche del centro come Gran Bar Nazionale e Antica Pizzeria hanno lanciato sulle proprie pagine facebook le proposte dedicate alla tradizione della Pasqua e della imprescindibile Sagra del Carciofo.

Sempre a Ladispoli, il Ristorante La Pineta e il Prime Frontemare Restaurant, propongono nel periodo di Pasqua due menù a domicilio di qualità: il primo più fedele alla tradizione e ai sapori del territorio, l’altro con un accento più fantasioso. Per gli amanti della pizza, non mancano le tonde e le teglie di DoppioZero.

A Cerenova, Alberto’s Pizza e La Madre Pinsa garantiscono anche a Pasqua e Pasquetta la preparazione espressa e la consegna a domicilio delle proprie specialità.

Fuori dalla tradizione, ma con tanto gusto e tanta creatività, ci sono poi le proposte di Streat Food Piadineria Artigianale, con i suoi fritti, le piadine e la cucina “da strada” e Emporio Brand con una variegatissima selezione di panini, tapas, dolci e golosità.

Per i dolci e lo golosità ci si può affidare a MA.VI’ una dolce pausa, con tante proposte anche per Pasqua. Per un aperitivo o una cena sui generis, vi consigliamo invece di scoprire il menù del Manhattan Café & Restaurant.

