Regione Lazio, 2,4 milioni di euro ai Comuni del litorale per la difesa invernale della costa

La Regione Lazio stanzia 2,4 milioni di euro per la difesa invernale delle coste, destinati ai Comuni del litorale. E’ quanto previsto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, e proposta dall’Assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera.

Il finanziamento è rivolto a interventi urgenti di difesa e salvaguardia delle coste nel periodo invernale. La scelta degli interventi da realizzare avverrà sulla base del Progetto di ricerca redatto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi “Roma Tre”, già approvato con la deliberazione di Giunta numero 446 del 2 agosto 2023. Il progetto adotta criteri che tengono conto:

del livello di vulnerabilità dei tratti costieri

della rilevanza ambientale, turistica ed economica delle aree

della necessità di garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica

“Questa iniziativa è a supporto del piano per la difesa integrata della costa del Lazio sul quale ci sono 90 milioni di euro di interventi. Diamo ai Comuni del litorale la possibilità di finanziare progetti finalizzati a proteggere la bellezza delle coste laziali e dei suoi beni storici e paesaggistici, soprattutto nella stagione invernale”, ha dischiarato l’Assessore Ghera.

Per dare attuazione alle misure finanziate dal finanziamento, sarà emanato uno specifico Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Litorale del Lazio. L’Avviso servirà a finanziare:

opere rigide urgenti a ridosso di manufatti in pericolo di crollo

interventi per la protezione invernale dei tratti più esposti

L’importo minimo finanziabile per ciascun Comune sarà pari a 20mila euro, fino a un massimo di 200mila euro.

Per la formazione della graduatoria degli interventi che saranno ammessi al finanziamento, vengono individuati due criteri principali di valutazione:

interventi in aree dove i fenomeni erosivi sono già acclarati e in corso (da 0 a 60 punti);

interventi in aree a maggiore presenza antropica (da 0 a 40 punti).

L’obiettivo complessivo è quindi quello di rafforzare la difesa integrata della costa laziale, con particolare attenzione alla stagione invernale. Sostenendo i Comuni del litorale nella tutela delle loro spiagge, dei manufatti a rischio e del patrimonio storico e paesaggistico che è presente lungo le rive del Lazio.