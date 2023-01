Regionali Lazio 2023: Pascucci candidato nella lista “Verdi e Sinistra” a sostegno di D’Amato –

Regionali Lazio 2023: Pascucci candidato nella lista “Verdi e Sinistra” a sostegno di D’Amato

“Inizia un nuovo viaggio. Insieme. Questa mattina ho firmato la mia candidatura per le Elezioni Regionali del Lazio nella Lista “Verdi e Sinistra”, a sostegno di Alessio D’Amato Presidente.

Dopo dieci anni da Sindaco di Cerveteri e sei da Consigliere Metropolitano di Roma Capitale, ho accolto con grande entusiasmo la proposta di questa nuova avventura. Dobbiamo continuare a lottare, a difesa dei territori, per una giustizia ambientale e sociale, magari riuscendo a portare per la prima volta un rappresentante del nostro comprensorio in Consiglio Regionale. Se ci pensate sembra incredibile che Cerveteri e Ladispoli, con oltre 80mila abitanti, non abbiano mai saputo esprimere una rappresentanza diretta. Questa volta possiamo riuscirci.

In queste settimane vi racconterò le idee e i progetti per i quali mi batterò; parleremo di sostenibilità e tutela dei territori, di giustizia ambientale e sociale, di uguaglianza e solidarietà, di centralità della cultura e delle arti, di consumo zero, tutti temi che da sempre hanno caratterizzato la mia storia politica e amministrativa. Sarà un nuovo lungo viaggio, pieno di energie. Una campagna elettorale impegnativa ma che affronterò con lo spirito di sempre. Ci rimettiamo in viaggio. Insieme. Come abbiamo sempre fatto. E sì, a proposito, tocca corre! Di nuovo.”

Lo dichiara Alessio Pascucci, dal proprio profilo Facebook.