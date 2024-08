Rapina un cittadino fuori all’ufficio postale e scappa in monopattino. La Polizia di Stato arresta un 30enne

Gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti via Luigi Oltolina per una segnalazione di rapina ai danni di una persona che stava effettuando un versamento di contanti presso un ufficio postale.

Nello specifico, giunti in via Oltolina, i poliziotti hanno trovato il richiedente il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava versando soldi contanti presso lo sportello è stato aggredito fisicamente da un uomo che lo ha strattonato facendolo rovinare a terra, per poi asportagli la somma di 5.000 euro e scappare a bordo di un monopattino in direzione di via Torrenova.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno notato l’uomo corrispondente alle informazioni acquisite, in via di Torrenova, ancora a bordo del suo monopattino, che si stava allontanando in direzione di via Prenestina, dove è stato raggiunto e bloccato.

L’uomo, identificato per un 30enne maliano, è stato accompagnato presso gli Uffici del VI Distretto dove, al termine delle attività di rito, è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di rapina e condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura.

La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.