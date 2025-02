“Basta aggressioni contro le forze dell’ordine”. E’ questo il titolo di una raccolta firme che Fratelli d’Italia ha lanciato a sostegno degli uomini e delle donne in divisa impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Nella mattinata di domenica 23 febbraio, presso il bar “Dolce Aroma” di piazza Civitavecchia, il Circolo “Fratelli d’Italia di Santa Marinella e Santa Severa” ha organizzato una raccolta di firme in supporto del progetto avviato da Fratelli d’Italia a sostegno delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa, lanciata dal Partito per la prima volta lo scorso 15 gennaio e che vede impegnati i militanti in molte località di tutta Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica a favore delle proposte avanzate da Fratelli d’Italia per contrastare i continui attacchi dell’estrema sinistra e della criminalità organizzata contro Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Uomini e donne in divisa che, impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini, devono affrontare quotidianamente le situazioni più pericolose con il timore di essere a loro volta accusati delle peggiori nefandezze, dovendosi poi difendere anche nei tribunali dalle più gravi accuse per aver assolto il proprio dovere.

Inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale; creazione del reato di rivolta in carcere; implementazione degli strumenti di difesa e di tutela legale; sono queste le proposte che Fratelli d’Italia sta portando avanti in tutte le sedi istituzionali e la contestuale raccolta di firme vuole testimoniare il senso di gratitudine che i cittadini nutrono nei confronti di chi li difende.

“Nelle ultime settimane abbiamo assistito a gravi attacchi alle forze dell’ordine: da un lato c’è una evidente e sempre più preoccupante escalation di violenza; dall’altro le Forze dell’Ordine finiscono spesso ingiustamente sotto accusa. Fratelli d’Italia è da sempre schierato dalla loro parte – ha sottolineato Giampiero Rossanese Coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia di S. Marinella e Santa Severa – e l’appello che i cittadini con le loro firme hanno voluto rivolgere alle Istituzioni, vuole essere la dimostrazione plastica della considerazione e del rispetto che essi nutrono per le donne e gli uomini che in divisa ogni giorno vegliano sulla nostra sicurezza.

In un momento in cui la sicurezza della nostra città, Santa Marinella e Santa Severa, è messa a repentaglio da criminali che incendiano macchine per le vie cittadine, è giusto che tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sappiano – conclude Rossanese – che alle loro spalle c’è la gratitudine e l’affetto dei santamarinellesi per chi li protegge”.

Nei giorni scorsi, infatti, prima in via della Fornacetta, poi in via delle Dalie, sono state date alle fiamme da ignoti due autovetture e un carro attrezzi. Fatti delittuosi che non possono che allarmare la popolazione.

La petizione, che ha già raccolto numerosissime adesioni e si può sottoscrivere anche sul sito www.iostoconleforzedellordine.it, è l’ennesima dimostrazione di stima e di affetto nei confronti degli agenti che garantiscono la sicurezza dei cittadini. Chi punta il dito contro di loro è fuori da ogni realtà.

“Noi del Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e di Santa Severa – conclude Rossanese – stiamo, e staremo sempre, dalla parte degli appartenenti alle Forze dell’Ordine”.