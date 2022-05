Raccolta differenziata, dal primo giugno a Ladispoli le isole mobili ampliano l’orario

Da domani al 30 settembre le isole mobili dove conferire i rifiuti differenziati amplieranno il loro orario di servizio

Raccolta differenziata, dal primo giugno le isole mobili ampliano l’orario –

L’Amministrazione comunale rende noto che a partire da mercoledì primo giugno e fino al 30 settembre le isole mobili dove conferire i rifiuti differenziati amplieranno il loro orario di servizio. Dal lunedì alla domenica le isole mobili, dislocate in punti strategici della città, saranno presenti dalle ore 8.00 alle 19:30, in precedenza erano operative dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 18:00 e il sabato e la domenica dalle ore 8:00 alle 19:30.

“Abbiamo deciso di aumentare le ore si presenza delle isole mobili – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – in previsione del massiccio afflusso dei turisti che dal mese di giugno passeranno le loro vacanze a Ladispoli. Si ricorda che le isole mobili sono presidiate per indirizzare i cittadini ad un corretto smaltimento dei rifiuti”.

Più precisamente le isole mobili saranno presenti:

lunedì:

8:00 – 11:30 via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma);

12:00 – 15:30 via Firenze (piazza del mercato) e piazza della Vittoria;

16:00 – 19:30 piazza de Michelis e via dei Narcisi;

martedì:

8:00 – 11:30 via Corrado Melone e viale Europa

12:00 – 15:30 via Claudia e Castellaccio dei Monteroni

16:00 – 19:30piazza della Vittoria e Olmetto;

mercoledì:

8:00 – 11:30 via dei Narcisi e via Firenze (piazza del mercato)

12:00 – 15:30 piazza de Michelis e viale Europa

16:00 – 19:30 via Claudia e via Corrado Melone

Giovedì:

8:00 – 11:30 via dei Narcisi e piazza de Michelis

12:00 – 15:30 piazza della Vittoria e via Corrado Melone

16:00 – 19:30 Marina di San Nicola (uscita direzione Roma) viale Europa

Venerdì:

8:00 – 11:30 via Claudia e piazza della Vittoria

12:00 – 15:30 via Firenze (piazza del mercato) e Olmetto

16:00 – 19:30 viale Europa e Castellaccio dei Monteroni;

Sabato:

8:00 – 11:30 via Firenze (piazza del mercato) e piazza della Vittoria

12:00 – 15:30 piazza de Michelis e viale Europa

16:00 – 19:30 via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma)

Domenica:

8:00 – 11:30 via dei Narcisi e via Claudia

12:00 – 15:30 piazza de Michelis e viale Europa

16:00 – 19:30 via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma)

Le frazioni che si potranno conferire nelle isole mobili sono:

carta e cartone

imballaggi in vetro

imballaggi in plastica

imballaggi metallici

frazione organica

oli vegetali esausti