Protopapa (Area PMI): “Le previsioni rivelano un ulteriore rincaro delle bollette a partire dal prossimo trimestre” –

È allarme per l’aumento del prezzo di gas e luce: “Le previsioni rivelano un ulteriore rincaro delle bollette a partire dal prossimo trimestre – ha detto Sergio Protopapa presidente di Area PMI – La guerra e il cambiamento climatico pesano sull’economia, e di contro una politica miope e incapace di interventi concreti a tutela dei cittadini. Arrivano le denunce di imprenditori e partite IVA; il rischio è che le imprese, in particolare le piccole e medie imprese – non potranno sostenere tali costi e saranno costrette a chiudere. Le aziende sono costrette a reinventarsi, riducendo altre voci di costo, aggiornando i listini prezzi dei propri prodotti, intervenendo sull’organico e sulle retribuzioni dei propri dipendenti. A Roma e nel Lazio – aggiunge – si profila un periodo nero, molto duro per imprese e commercianti. La politica, come sta promettendo, deve trovare delle soluzioni immediate e incisive, altrimenti sarà un inverno che come è stata l’estate afosa e calda, difficilmente ce lo dimenticheremo – ha concluso Protopapa”.