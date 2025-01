Pronto di primo intervento Ladispoli – Cerveteri, Califano: “Presentata interrogazione al Presidente Rocca”

Pronto di primo intervento Ladispoli – Cerveteri

“Quello che sta accadendo al Posto di Primo Intervento di Ladispoli e Cerveteri va assolutamente chiarito. Per questo ho presentato una interrogazione al Presidente Rocca. Vogliamo capire per quale motivo sia stato deciso un ridimensionamento, che di fatto provoca uno spostamento verso i Pronto Soccorso Ospedalieri di pazienti in Codice bianco le cui patologie potevano essere risolte in loco. E se tale ridimensionamento va considerato provvisorio oppure definitivo.

La Casa della Salute e il Posto di Primo Intervento di Ladispoli – Cerveteri sono infatti interessati da lavori di ampliamento per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità. L’avvio del cantiere ha comportato comprensibili spostamenti temporanei di parte degli Uffici e delle attività in container posizionati nelle immediate adiacenze. Mentre gli altri servizi hanno mantenuto la stessa operatività solo il punto territoriale di cure primarie è stato trasformato in ambulatorio di cure primarie, modificando e riducendo così il campo della sua azione precedente”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano