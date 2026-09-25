Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri: “Agricoltori ancora in protesta, dall’invasione dei trattori poco è cambiato. Significa che non sono mai stati ascoltati dal Governo”

Presidio di protesta a Torrimpietra contro il caro Gasolio, il Vicesindaco di Cerveteri Ferri: “Governo attui misure vere, non sconticini pre-elettorali” –

Gasolio alle stelle, rincari continui ed un intero settore, motore portante dell’economia del paese, praticamente in ginocchio. Oggi a Torrimpietra, al Km22 della Via Aurelia è tornato a manifestare il mondo dell’agricoltura: oggetto della protesta l’aumento sconsiderato dei costi del gasolio, materia prima fondamentale per lo svolgimento delle loro attività. A portare loro sostegno e vicinanza, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura Riccardo Ferri e i Consiglieri comunali Arianna Mensurati ed Enrico Alessandrini.

“Il presidio insediatosi oggi non riguarda solamente il comparto agricolo, non sarà una protesta solamente degli imprenditori agricoli, già subissati da tasse, imposte e costretti ogni anno a dover fronteggiare le conseguenze di un cambiamento climatico che condiziona e non di poco le produzioni, ma un grido d’aiuto di tutti che riguarda ognuno di noi – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri – inutile ribadirlo o sottolinearlo, ma tutti abbiamo ben presente il costo oramai esorbitante di Gasolio e Benzina: aumenti continui che si ripercuotono sulle famiglie, su chi ogni giorno si reca a lavoro utilizzando la macchina e sui prezzi di ciò che acquistiamo nella quotidianità, che giocoforza, è soggetto ad aumenti. Di questo passo si rischia il collasso. Il Governo intervenga in maniera concreta. Lo chiedono gli imprenditori, i lavoratori del settore e milioni di famiglie italiane che stanno attraversando un momento di grave difficoltà”.

“Oggi sono intervenuto non soltanto in rappresentanza del Comune di Cerveteri e della Sindaca Elena Gubetti, impegnata in una importante occasione istituzionale ma che sicuramente nei prossimi giorni verrà a portare personalmente il proprio sostegno, ma anche in quanto imprenditore agricolo del territorio, con un’esperienza pluriventennale e che vive sulla propria pelle le difficoltà del momento – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – ricorderete tutti la protesta dei trattori degli scorsi anni, con cortei e manifestazioni grandissime, con alcune che hanno invaso il Grande Raccordo Anulare e il Centro di Roma: questo nuovo presidio testimonia e conferma quanto l’attuale Governo non abbia posto rimedio a nessuna delle problematiche sollevate dagli imprenditori. Per loro, ma per tutti quanti noi, lavoratori e lavoratrici, la situazione non è più sostenibile: si attui una misura che davvero venga incontro alle persone e non decreti spot che rappresentano solamente un tentativo di sconticino elettorale”.