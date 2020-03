Poste italiane: tutto quello che c’è da sapere per il pagamento delle pensioni

Condividi Pin 4 Condivisioni

I titolari di carta Postmat, carta libretto o di Postepay evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila ATM postamat senza recarsi allo sportello. Gli altri invece dovranno seguire la turnazione stabilita dalle Poste

Poste Italiane ha reso noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di andare allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dalle Poste

I cognomi

dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8: 20 alle 13: 35 e il sabato dalle 8:20 alle 12: 35, gli Uffici Postali di via Sironi e via Regina Margherita. Chiuso l’ufficio postale di Largo Saturno.

L’Amministrazione comunale per andare incontro alle richieste dei direttori delle Poste sta organizzando, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, un presidio all’esterno degli uffici postali per disciplinare le possibili code.