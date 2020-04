Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco. “Una volta estratto, il volatile è stato rimesso in libertà”

Pomezia, oggi intervento dei Vigili del Fuoco per liberare un giovane rapace – Alle ore 11.30 circa di oggi, martedì 14 aprile 2020, presso il comune di Ardea, in via Colle Romito 173, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pomezia è intervenuta per liberare un giovane rapace rimasto intrappolato all’interno di un comignolo del camino di un’abitazione. Una volta estratto, il volatile è stato rimesso in libertà.