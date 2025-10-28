PD Santa Marinella, continua l’iniziativa “Il PD Ascolta”: due incontri al mese con i cittadini –

Dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, prosegue con il progetto “il PD Ascolta” avviato lo scorso anno, grazie al quale abbiamo raccolto proposte e suggerimenti da parte dei cittadini, informato sulle attività del partito e dell’Amministrazione Comunale, e dato risposte concrete alle esigenze del territorio. Ogni fine anno – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione – rappresenta per noi un momento di riflessione e bilancio. Il lavoro svolto nel 2025 e tutt’ora in corso, è stato positivo e ci prepara ad affrontare con coraggio e apertura la programmazione del 2026. Il circolo PD, insieme all’assessore Andrea Amanati e alla consigliera Paola Fratarcangeli, rinnova dunque il proprio impegno sul territorio, vicino alle persone, nella convinzione che la politica, per essere credibile, debba tornare tra la gente, per ricostruire fiducia e speranza. Da questa visione nasce “il PD Ascolta”, iniziativa che ripartirà con tre giornate di incontri presso “oronero” Via Aurelia 313: martedì 28 ottobre dalle 18:15 alle 19:30, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre dalle 15 alle 17. L’iniziativa proseguirà poi a Santa Severa, venerdì 31 ottobre dalle 10 alle 12:30 in Via della Monacella. Si tratta di un appuntamento pensato per incontrare i cittadini, un passo importante verso una partecipazione più ampia e consapevole della comunità locale: uno spazio di confronto e dialogo per raccogliere idee, proposte e contributi, segnalare temi di interesse politico e promuovere i valori e le politiche del Partito Democratico.

Con “il PD Ascolta”, vogliamo dare continuità a questo percorso, organizzando almeno due appuntamenti al mese, aprendo la nostra sede, o recandoci nei diversi rioni per ascoltare le voci del territorio. Il nostro obiettivo è costruire una Santa Marinella più solidale e partecipata, dove tutti possano sentirsi inclusi e valorizzati nel processo democratico.

E’ importante dare un segnale concreto, – conclude Gaglione – siamo convinti, oggi più che mai, che questa sia la strada giusta per costruire le risposte che i cittadini si aspettano da noi.”

Per questo, invitiamo, iscritti, simpatizzanti e cittadini a confrontarsi con noi.