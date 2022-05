Turismo: qual è la posizione del Pd Ladispoli sulla tassa di soggiorno?

Ascani: “Se ne discuterà durante il convegno sul turismo al Blue Marlyn di domani Giovedì 19 Maggio”

Il Partito Democratico tramite il consigliere Federico Ascani, in occasione del consiglio comunale del 22 ottobre 2019, propose di rimandare il punto e convocare una commissione turismo affinché oltre al tema economico si potesse ragionare a 360º e non solo sul bilancio.

Perché il Turismo è una scienza trasversale per definizione.

Siamo consapevoli che spesso una nuova tassa è un punto di non ritorno per questo avevamo chiesto di rimandare il punto, per non fare una scelta sbagliata e definitiva.

Il principale problema, oltre al fatto che con questa tassa non si aiuta la categoria interessata, quella delle strutture ricettive, è che, nonostante le norme prevedano che i comuni debbano destinare queste entrate per finalità turistiche, finisce poi che questi soldi vengono spesi un po’ per tutto, viste anche le necessità di bilancio dei comuni.

Siamo convinti che il nostro territorio abbia tante possibilità ma non crediamo che lo sviluppo di Ladispoli possa arrivare dalle tasse.

Al convegno di giovedì 19 maggio alle ore 17 presso lo stabilimento Blue Marlin, parleremo anche di questo. Il turismo ha bisogno di conoscenza e programmazione. Crediamo davvero che possa essere un volano di sviluppo per la Città.

