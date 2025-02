PD Ladispoli: “Acea ha iniziato i lavori per dare acqua potabile al quartiere Monteroni e Olmetto”

𝑼𝑡𝑨 𝑩𝑼𝑢𝑡𝑨 𝑡𝑢𝑻𝑰𝒁𝑰𝑨: 𝑨π‘ͺ𝑬𝑨 𝑯𝑨 𝑰𝑡𝑰𝒁𝑰𝑨𝑻𝑢 𝑰 𝑳𝑨𝑽𝑢𝑹𝑰 𝑷𝑬𝑹 𝑫𝑨𝑹𝑬 𝑨π‘ͺ𝑸𝑼𝑨 𝑷𝑢𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑬 𝑨𝑳 𝑸𝑼𝑨𝑹𝑻𝑰𝑬𝑹𝑬 𝑴𝑢𝑡𝑻𝑬𝑹𝑢𝑡𝑰 𝑬 𝑢𝑳𝑴𝑬𝑻𝑻𝑢

Acea ha iniziato i lavori per risolvere il problema dell’acqua non potabile delle zone di Monteroni e di Olmetto.

Il problema perdurava da ormai da 7 anni. Un periodo troppo lungo, nel quale gli utenti hanno dovuto pagare una tariffa piena come se fosse acqua potabile.

Il Partito Democratico ha combattuto sempre su questo tema facendo iniziative proprio nel quartiere Monteroni e portando all’attenzione della CittΓ Metropolitana, di Roma Capitale oltre che del Consiglio Comunale tale problematica.

Tutta la zona avrΓ acqua potabile.

Una bella vittoria. Un grande risultato nel segno della politica attiva e sempre attenta ai problemi dei cittadini.

π‘ͺπ’Šπ’“π’„π’π’π’ 𝑷𝑫 π‘³π’‚π’ π’Šπ’”π’‘π’π’π’Š β€œπ‘³π’–π’„π’Šπ’‚π’π’ π‘ͺπ’π’π’Šπ’ƒπ’‚π’›π’›π’Šβ€