Pattinaggio velocità: Bronzo per Alice Zorzi ed eccellenti risultati per la DEBBY ROLLER TEAM all’Arena Geisingen

La squadra rientra dalla Germania dopo uno dei trofei internazionali più prestigiosi al mondo con prestazioni di rilievo assoluto e podi pesanti in ambito europeo e mondiale.

GEISINGEN (GERMANIA) – La DEBBY ROLLER TEAM è rientrata da uno dei Trofei internazionali più partecipati e importanti al mondo. Con 845 atleti al via, la competizione si è svolta dal 16 al 19 Aprile 2026 presso il bellissimo pattinodromo coperto dell’Arena Internationale Geisingen, considerata la pista più veloce al mondo. All’evento, nel Land del Baden-Wurttemberg, erano presenti tutti i continenti (esclusa l’Africa).

Il successo di Alice Zorzi

A mettersi in evidenza è stata Alice Zorzi, che al primo anno di categoria Youth (15-16 anni) ha conquistato una strepitosa 3^ posizione nella mt 500 Sprint su 119 avversarie. Alice si è piazzata dietro alla prima classificata (Venezuela) e alla seconda (Ecuador), entrambe un anno più grandi di lei, risultando inoltre la prima delle europee nella sua categoria. Una prova sfortunata l’ha invece colpita nella mt 5.000 a Punti, dove è caduta alla prima curva: nonostante si sia rialzata prontamente, non è riuscita nell’impresa di raggiungere il gruppo.

I piazzamenti mondiali: Cani e Princigalli

Altri due grandi risultati nella categoria Youth arrivano da Emili Cani, che ottiene una grandiosa 5^ posizione su 120 nella mt 8.000 ad Eliminazione (risultando prima delle italiane e terza europea) e un’ottima 8^ posizione nella mt 5.000 a Punti, entrando così nella top 10 mondiale in entrambe le gare di fondo.

Nella categoria Cadet (13-14 anni), spicca la prestazione di Valeria Princigalli: per lei un’ottima 8^ posizione nella mt 500, che la vede come seconda italiana in classifica e quarta europea della sua categoria.

Le altre prestazioni in gara

Novella Cozzolino (Youth): conquista la 17^ posizione nella mt 5.000 a Punti, confermando una graduale risalita dopo due anni difficili.

conquista la 17^ posizione nella mt 5.000 a Punti, confermando una graduale risalita dopo due anni difficili. Alice Beck (Youth): ottiene due 21me posizioni nella mt 8.000 ad Eliminazione e nella mt 5.000 a Punti, correndo entrambe le gare nella massima serie A.

ottiene due 21me posizioni nella mt 8.000 ad Eliminazione e nella mt 5.000 a Punti, correndo entrambe le gare nella massima serie A. Elisa Folli (Seniores): al primo anno nella categoria assoluta, ottiene la 33^ posizione nella mt 10.000 ad Eliminazione.

Il commento tecnico e i ringraziamenti

Il coach e Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM, Andrea Farris, si è detto soddisfatto delle sue atlete: “Abbiamo raggiunto risultati importanti considerando il valore mondiale delle avversarie e l’aver corso quasi tutte le gare nei gruppi A (le prime 24). Allo stesso tempo, abbiamo tratto spunti per correggere il tiro e migliorare nei prossimi incontri”.

La società e Farris hanno rivolto un ringraziamento speciale ai tecnici che hanno lavorato da casa per questi successi: i preparatori atletici Massimiliano Bizzozzero e Daniele Guidetti, e la psicologa dello sport Katia Pacelli.

Prossimi appuntamenti

La stagione prosegue con i Trofei Internazionali in Italia: