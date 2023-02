Pattinaggio Velocità: 3 Medaglie di cui 1 Oro per la DEBBY ROLLER TEAM ai Campionati Italiani Indoor 2023

Pattinaggio di velocità: la DEBBY ROLLER TEAM rientra dal Campionato Italiano Indoor 2023 della Federazione Italiana Sport Rotellistici, svolto a Pescara nel Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti” il 18 e 19 Febbraio, con tre pesantissime medaglie, di cui 1 oro!

Torma a vincere l’Oro agli Indoor la prurimedagliata Elisa Folli, che con gran tenacia e una gara gestita tatticamente alla perfezione, vince la mt 3.000 a Punti e si laurea Campionessa Italiana Indoor 2023 nella categoria Allieve (15 – 16 anni).

Si accorciano le distanze, diventando meno congeniale per le sue caratteristiche e su 101 partecipanti sempre la Folli conquista anche la Medaglia di Bronzo nella mt 1.000, pertanto una stratosferica doppietta per lei in questo campionato.

Ci aspettavamo una grande prestazione e ci ha ripagato con la Medaglia d’Argento, la sua prima medaglia ad un Campionato Italiano per Simone Piccoli che diventa Vice Campione Italiano nella categoria Ragazzi (13 – 14 anni) nella gara sprint di 1 giro e mezzo (175mt a giro).

Sempre più in alto in competizioni nazionali per Sofia De Amicis che ottiene in questo Indoor la 12^ posizione del giro a Cronometro nella categoria Ragazze.

Nonostante gli infortuni ed i numerosi stop che l’hanno tenuto fermo per un lungo periodo, rischiando di saltare anche questo campionato, con la sua solita grinta Francesco Marchetti nella categoria Allievi conquista la 14^ posizione nel giro a Cronometro.

L’altra buona prova viene dall’Americana a squadre (staffetta) femminile, composta da Sofia De Amicis, Giulia Michettoni ed Elisa Folli che ottengono la 15^ posizione su 64 squadre.

Sfortunata Emili Cani che dopo aver superato i quarti di finale e semifinale, con due splendide prestazioni, cade in finale fermandosi in classifica al 18° posto nella categoria Ragazze.

Gli altri atleti DEBBY che hanno onorato con la loro prestazione a questo Campionato sono: Beatrice Conti, Giada Cavalli, Giulia Michettoni, Greta Festa, Eleonora Bocchini.

La DEBBY ROLLER TEAM si classifica 12^ su 75 squadre provenienti da tutta Italia.

Il Coach Andrea Farris e l’allenatrice Valentina Manca entusiasti per questo avvio di stagione, promettono ai propri tifosi un anno sportivo di gran livello.

Dopo un periodo di recupero, la squadra inizierà la preparazione per il Campionato Regionali su strada che si svolgeranno a Terni 2 Aprile e l’attesissimo Trofeo Internazionale delle Tre Piste che si svolgerà in Francia dall’8 al 10 Aprile.