“Passeggiata artistica a Piazza Trieste”: a Santa Marinella l’arte diventa diffusa e itinerante per tutta l’estate –

Domenica 12 luglio dalle ore 19:00 si terrà la grande inaugurazione con una mostra collettiva, l’accompagnamento di un coinvolgente sassofonista e installazioni nei locali commerciali. L’iniziativa proseguirà per tutta la stagione con esposizioni fisse e l’animazione degli artisti in piazza tutti i sabati di luglio e agosto.

SANTA MARINELLA (RM) – Un appuntamento imperdibile con la creatività, la cultura e la valorizzazione del territorio. Domenica 12 luglio, a partire dalle ore 19:00, prenderà ufficialmente il via la “Passeggiata artistica a Piazza Trieste” a Santa Marinella. L’iniziativa, nata dalla stretta sinergia tra l’Associazione Culturale di Piazza Trieste e il collettivo artistico PerlArte, si propone di accendere la stagione cittadina trasformando la piazza in un polo culturale vibrante ed energetico.

La serata di domenica 12 luglio sarà una vera e propria festa, caratterizzata da un doppio appuntamento artistico simultaneo. Da un lato, il cuore di Piazza Trieste ospiterà una grande mostra collettiva a cielo aperto; in questo spazio pubblico i creativi e gli artisti espositori saranno presenti fisicamente per incontrare il pubblico, dialogare e raccontare in prima persona la genesi delle loro opere. I visitatori potranno passeggiare e lasciarsi sorprendere, accompagnati in sottofondo dalle note di un coinvolgente sassofonista. Dall’altro lato, proprio a partire dalla serata di inaugurazione e per tutta la stagione estiva, le attività commerciali apriranno le loro porte per far visitare i capolavori degli artisti. Tra un caffè, un aperitivo e i momenti di ogni giorno, l’arte entra nei locali e incontra le persone: i locali cambieranno volto fino a fine estate, trasformandosi in gallerie d’arte diffuse tra i tavoli dei ristoranti e i banconi dei bar, a beneficio di residenti, passanti e turisti.

Il percorso espositivo di pittura, ceramica e artigianato si snoderà fluidamente all’aperto per poi fare ingresso direttamente nei locali partner del circuito. La festa e l’arte, inoltre, non si fermeranno alla sola serata inaugurale: oltre alle esposizioni interne alle attività che rimarranno attive fino a fine estate, il progetto garantisce una continuità culturale unica con gli artisti di PerlArte che torneranno ad animare stabilmente la piazza tutti i sabati di luglio e agosto.

I visitatori avranno l’opportunità di ammirare una straordinaria varietà di stili e linguaggi espressivi grazie alla partecipazione di oltre venti protagonisti che esporranno le proprie opere:

Angelo DE ROSAS, Anna RYBNIKOWA, CERAMICHE D’URSO, Clio NANE’, Cristian BALDI, Elisabetta CECCARELLI, Emiliana CATALANO, Francesca BELLINI, Francesca TAMAGNINI, Katia SATTI (KS Mosaici), Manfredo MEOMARTINI, Mario Giorgio SARBIA, Mary FLORIAN, Monica DI FOLCO, Paola MARZOLA, Patty CHIA, Roberta ESPOSITO (Passione Gioie), Roberta RANALLI, Romina AZZALIN, Silvia AMICI, Valeria BARLAFANTE e Yulia KHODENKO.

L’ingresso alla manifestazione, l’accesso alle mostre in piazza e l’ingresso nei locali partner del circuito sono completamente liberi e aperti a tutti. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e i villeggianti a partecipare numerosi per inaugurare insieme, in un grande clima di festa, una stagione all’insegna della bellezza, della condivisione e dell’ispirazione artistica.

I Firmatari / Contatti per la Stampa:

Marco Mollenbeck – Portavoce di PerlArte Santa Marinella

Catja Cuordileone – Presidente Associazione Culturale di Piazza Trieste

Sede dell’evento: Piazza Trieste, Santa Marinella (RM)

Data e ora: Domenica 12 luglio, dalle ore 19:00 (Appuntamenti in piazza ogni sabato di luglio e agosto)