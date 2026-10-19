Domenica 25 ottobre la Fondazione Sforza Ruspoli in collaborazione con Ercole Zapicchi organizza una passeggiata nel recinto esterno della Necropoli della Banditaccia. A seguire, Santa Messa in suffragio presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore

“Passeggiando alla Necropoli in ricordo di Sforza Ruspoli”: Cerveteri ricorda l’ultimo Principe dell’aristocrazia romana –

Una vita segnata da sfide, valori e scelte decisive. A quattro anni dalla scomparsa, Cerveteri, attraverso la Fondazione a lui dedicata, ricorda il Principe Lillio Sforza Ruspoli, riconosciuto da tutti come ultimo principe dell’aristocrazia romana. Lo farà con un pomeriggio dedicato alla scoperta del territorio e del Sito Unesco aperto a tutti, che coniugherà cultura ed un sentito momento di suffragio.

“Passeggiando alla Necropoli della Banditaccia in ricordo del Principe Sforza Ruspoli”, questo il titolo dell’iniziativa in programma Domenica 25 ottobre e che vede la partecipazione speciale e sentita di Ercole Zapicchi, fratello del mai dimenticato Benedetto, appartenente ad una famiglia storica di Cerveteri, che condurrà i visitatori lungo tutto il recinto esterno del sito archeologico con un approfondimento speciale della Via degli Inferi. L’appuntamento è per le ore 15:00 al Campo della Fiera e l’iniziativa è gratuita.

Alla visita seguirà presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Cerveteri, la celebrazione di una Santa Messa in suffragio al Principe Sforza Ruspoli, officiata dal Parroco Padre Aurelio D’Intino.

“Un pomeriggio in cui vogliamo ricordare la figura del Principe Sforza Ruspoli, un uomo che nella sua vita ha fatto del coraggio, dell’impegno civico e sociale i valori guida della propria attività politica ed imprenditoriale – dichiarano dalla Fondazione Sforza Ruspoli – una vita che ha vissuto pienamente sino all’ultimo, non smettendo mai di amare Cerveteri, un territorio a cui la nostra famiglia è sempre stata fortemente legata e che ancora oggi, a quattro anni dalla sua scomparsa continuiamo a vivere con profondo affetto e senso di appartenenza”.

“Vogliamo ricordare la sua figura con iniziative come questa e con tante altre ancora – aggiungono – l’apertura al pubblico a visite guidate e momenti conviviali all’interno del Castello di Piazza Santa Maria è orientata proprio in questa direzione: far conoscere non soltanto alla cittadinanza di Cerveteri ma anche a persone e appassionati storici di tutto il territorio, le origini, l’amore per l’arte, l’impegno del Principe Sforza Ruspoli, facendo vivere loro un’esperienza davvero unica all’interno della sua dimora storica”.

Per l’evento di domenica 25 ottobre la partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3271815148