Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Le possibili interruzioni idriche programmate per mercoledì 21 ottobre necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione”

I Terzi, Gubetti: “Iniziano i lavori di bonifica e manutenzione sulla condotta idrica, lavoro dell’Amministrazione premiato con fatti concreti” –

“Una mancanza dell’acqua temporanea ma che rappresenta un punto di svolta fondamentale nella annosa questione legata all’approvvigionamento idrico nella frazione de I Terzi: saranno infatti eseguiti importanti e fondamentali lavori di bonifica straordinaria ed installazione di nuove valvole sulla condotta idrica a servizio della Frazione. Lavori finanziati interamente dalla Regione Lazio, che seguono i numerosi sopralluoghi e rilievi eseguiti da Acea, su indicazione di Arsial titolare della condotta idrica e su continuo sollecito della nostra Amministrazione. Risultati concreti alla cittadinanza, una risposta a chi in questi mesi ha speculato sulla vicenda destando dubbi e dando informazioni non corrette alle famiglie”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito della comunicazione giunta dalla Società Acea Ato 2, con la quale rende noto all’Amministrazione che nella giornata di mercoledì 21 ottobre, al fine di garantire lavori di manutenzione all’impianto di “Lasco del Falegname”, potrebbero verificarsi mancanze o abbassamenti di pressione in numerose vie della zona.

Nel dettaglio, le zone interessate dal possibile disservizio idrico sono quelle di via Castel Campanile e aree limitrofe, via della Riserva del Pascolaro, via Tre Confini, via Casetta Mattei, via Tragliatella e via dei Sette Fossi e zone adiacenti. Per tale giornata è stato predisposto inoltre un servizio sostitutivo con autobotte con attacco diretto al misuratore della scuola del Borgo de I Terzi in via Castel Campanile n.53

“Un disagio temporaneo per la cittadinanza che cela, in realtà, una svolta fondamentale per il territorio, ovvero l’avvio concreto della manutenzione e dell’ammodernamento della rete idrica Arsial, in vista del passaggio definitivo di gestione ad Acea Ato 2 – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questo traguardo è stato raggiunto grazie alla legge regionale promossa e fortemente sollecitata dall’Amministrazione comunale, affinché Arsial si facesse carico della gestione della rete fino alla formale consegna”.

“Per anni i cittadini di questa frazione hanno sofferto le criticità di una rete priva della necessaria manutenzione – prosegue il Sindaco Gubetti – oggi, grazie a un lungo e incessante lavoro politico e istituzionale durato mesi, possiamo finalmente garantire interventi strutturali e un servizio di assistenza e manutenzione. Un traguardo importante, raggiunto grazie al lavoro in primis dei nostri uffici e della nostra Giunta, e per il quale ringrazio inoltre la Regione Lazio ed Arsial, per il finanziamento e per la formalizzazione dell’incarico di gestione ad Acea Ato 2, il Prefetto di Roma, per il prezioso supporto e la mediazione istituzionale garantita e Città Metropolitana di Roma Capitale, importantissima nell’avvio di questo fondamentale percorso di definizione di questa annosa vicenda che attendevamo da tempo”.