Da Viterbo al Paolo Rosi di Roma, passando per Lanuvio e Casalmaggiore: un fine settimana ricco di soddisfazioni per i giovani atleti dell’Etrusca Atletica. Spiccano la vittoria di Agnese Montini nel martello, il successo di Matteo Bafaro nei 200 metri e il contributo di Matilda Lancioni al sesto posto del Lazio nel Trofeo delle Regioni di prove multiple.

Etrusca Atletica protagonista nel Lazio e in Italia: vittorie, podi e primati personali –

Un fine settimana all’insegna dello sport, della determinazione e dei risultati per l’Etrusca Atletica, protagonista di una serie di appuntamenti agonistici che hanno visto giovani atleti e atlete distinguersi sulle piste e sulle pedane, tra vittorie, piazzamenti di prestigio e nuovi primati personali.

Da Viterbo a Roma, passando per Lanuvio fino a Casalmaggiore, la società ha raccolto importanti soddisfazioni, confermando la crescita del proprio settore giovanile e il valore di un percorso sportivo costruito attraverso allenamento, impegno e spirito di squadra.

Agnese Montini e Matteo Bafaro firmano due splendide vittorie

Tra i risultati più significativi spicca la prestazione di Agnese Montini, protagonista nel lancio del martello con una misura superiore ai 48 metri. Un risultato che le ha consentito di conquistare la vittoria e migliorare il proprio primato personale, a conferma degli importanti progressi tecnici raggiunti.

Sulla pista dello stadio Paolo Rosi di Roma, riflettori puntati invece su Matteo Bafaro, vincitore dei 200 metri nella categoria Allievi con il tempo di 23″08. Una prestazione di rilievo, frutto di velocità, preparazione e determinazione.

Podio per Paul Albano e Aurora Miro

Grandi soddisfazioni anche nelle gare di mezzofondo, dove Paul Albano ha conquistato uno splendido secondo posto nei 1200 metri, chiudendo in 3’26” al termine di una volata combattuta.

Altrettanto importante il risultato di Aurora Miro, salita sul secondo gradino del podio negli 800 metri con l’ottimo tempo di 2’38”.

Da sottolineare anche le prove di Ludovica Marrone, Anna Calderoni e Mirana Gioia Pagano, che hanno contribuito positivamente al bilancio complessivo delle competizioni.

Tra le più giovani, Silvia Cerroni ha ottenuto un brillante quarto posto nei 500 metri della categoria F10, migliorando il proprio primato personale. Una prestazione che testimonia la sua crescita atletica.

Buone prove anche per Ambra Bruti, Nicholas Bruti e Lara Sardi, protagonisti nelle rispettive competizioni delle categorie F8 e M10.

Giovani talenti in evidenza negli 800 metri

Nella categoria Ragazzi, Jacopo Quintavalle ha conquistato un ottimo quarto posto negli 800 metri, dimostrando competitività e determinazione.

Da segnalare inoltre il successo di Luca Dattilo, primo tra i nati nel 2014, seguito dalla buona prestazione di Gabriele Eusepi, sempre sulla distanza degli 800 metri.

Risultati che assumono particolare valore nel settore giovanile, dove ogni gara rappresenta un’occasione di confronto, crescita e maturazione sportiva.

Matilda Lancioni protagonista con il Lazio a Casalmaggiore

L’attività agonistica dell’Etrusca Atletica ha trovato un’importante vetrina nazionale anche a Casalmaggiore, sede del Trofeo delle Regioni di prove multiple.

A rappresentare il Lazio anche Matilda Lancioni, che insieme alle compagne della rappresentativa regionale ha contribuito al raggiungimento del sesto posto assoluto.

Un piazzamento significativo in una manifestazione che mette a confronto giovani talenti provenienti da diverse regioni italiane e che richiede versatilità, preparazione tecnica e capacità di affrontare discipline differenti.

Per Lancioni, la partecipazione alla rappresentativa regionale costituisce un’importante esperienza di crescita e un riconoscimento del percorso atletico intrapreso.

Etrusca Atletica, una realtà che investe sui giovani

Al di là delle medaglie e dei risultati cronometrici, il bilancio di queste competizioni racconta soprattutto l’impegno di una società che pone al centro della propria attività la formazione sportiva delle nuove generazioni.

Dalle categorie dei più piccoli fino agli Allievi, l’Etrusca Atletica continua a valorizzare il talento attraverso un lavoro quotidiano nel quale preparazione tecnica, passione e condivisione rappresentano elementi fondamentali.

Le vittorie, i podi e i primati personali ottenuti in queste giornate costituiscono un incoraggiamento per tutti gli atleti, ma anche una testimonianza del ruolo educativo dell’atletica leggera: uno sport che insegna a misurarsi con i propri limiti, ad affrontare le difficoltà e a trasformare l’impegno in risultati.

Un fine settimana, dunque, da ricordare per l’Etrusca Atletica, che guarda ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e con la consapevolezza di poter contare su un gruppo di giovani promettenti.

La ricerca conferma che l’Etrusca ASD ha sede a Ladispoli, in viale Mediterraneo 1, ed è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera con codice RM407. Il presidente indicato dalla FIDAL è Cristiano Todaro.

È inoltre confermato dalla FIDAL che il Trofeo delle Regioni di Casalmaggiore si è disputato il 17 e 18 ottobre 2026 e che il Lazio ha conquistato il sesto posto con 14.601 punti, su 17 rappresentative partecipanti.