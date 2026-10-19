Sabato 24 ottobre, alle ore 18:30, la Sala Ruspoli ospiterà un concerto del Mezzo Forte Clarinet Quartet – Trio Edition e un’esposizione artistica di Luisana Leone. Ingresso gratuito e offerte libere per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

Cerveteri, torna “Note per la Ricerca”: musica, arte e solidarietà a sostegno di AISM –

CERVETERI – La musica incontra l’arte e si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 18:30, la suggestiva cornice della Sala Ruspoli di Cerveteri ospiterà una nuova edizione di “Note per la Ricerca”, l’iniziativa benefica dedicata alla raccolta fondi a sostegno di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e delle attività di ricerca scientifica.

Un appuntamento che unisce cultura, talento e impegno sociale, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona musica e della sensibilizzazione su una patologia che coinvolge migliaia di persone e famiglie.

Protagonista della serata sarà il “Mezzo Forte Clarinet Quartet – Trio Edition”, formazione composta da apprezzati musicisti del territorio, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso generi, epoche e suggestioni differenti.

Il repertorio spazierà dai grandi successi internazionali dei Beatles, dei Queen e di Michael Jackson alle indimenticabili colonne sonore del cinema mondiale, fino alle melodie più celebri e coinvolgenti del tango argentino. Un percorso musicale capace di emozionare e coinvolgere spettatori di tutte le età, dimostrando ancora una volta come la musica rappresenti un linguaggio universale di incontro e condivisione.

Ad arricchire l’evento sarà anche l’esposizione artistica di Luisana Leone, in arte “Lulù”, che porterà il proprio contributo creativo a una manifestazione nella quale le diverse espressioni artistiche diventano strumenti di partecipazione e solidarietà.

L’iniziativa nasce dalla volontà di William e di sua madre Adele Prosperi, storica volontaria AISM, uniti dal desiderio di promuovere un momento di aggregazione capace di sensibilizzare la comunità sull’importanza della ricerca scientifica e del sostegno alle persone con sclerosi multipla.

Un impegno che affonda le radici nell’esperienza del volontariato e nella convinzione che anche attraverso piccoli gesti sia possibile contribuire concretamente a una causa di grande valore umano e sociale.

L’ingresso sarà gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta libera, il cui ricavato sarà destinato a sostenere le attività di ricerca scientifica di AISM.

“Note per la Ricerca” si conferma così non soltanto un appuntamento culturale, ma soprattutto un’occasione per ribadire il valore della solidarietà e della partecipazione collettiva. Perché sostenere la ricerca significa investire nel futuro, alimentare la speranza e contribuire alla costruzione di nuove prospettive per chi convive quotidianamente con la sclerosi multipla.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre, alle ore 18:30, presso la Sala Ruspoli di Cerveteri, per una serata in cui ogni nota musicale potrà trasformarsi in un gesto di speranza.