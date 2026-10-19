Previsti quantitativi di pioggia da moderati a diffusi su gran parte del territorio regionale. Attivata la macchina dei soccorsi e il monitoraggio dei corsi d’acqua per le successive 18-24 ore.

Attenzione rivolta al meteo nelle prossime ore. Sulla base del documento di “Previsione Sinottica e QPF” emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, il Centro Funzionale Regionale ha valutato un livello di Allerta Gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico su gran parte delle zone di allerta del territorio.

Quadro meteo e precipitazioni previste

La fase di maltempo prenderà il via dalla tarda serata di domani, martedì 20 ottobre, e si protrarrà per le successive 18 – 24 ore.

Secondo i bollettini ufficiali, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Sebbene i quantitativi cumulati siano stimati complessivamente come moderati, la distribuzione dei fenomeni sulla mappa regionale richiede particolare prudenza.