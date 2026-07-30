Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ad agosto musei e necropoli aperti anche il lunedì

Le sedi del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia resteranno aperte al pubblico, con il normale orario di apertura, anche tutti i lunedì di agosto. A comunicarlo è stato il direttore del PACT, Vincenzo Bellelli.

La consueta giornata di chiusura settimanale sarà quindi sospesa nei cinque lunedì del mese: 3, 10, 17, 24 e 31 agosto. L’apertura riguarderà tutte e quattro le sedi del PACT: la Necropoli della Banditaccia e il Museo archeologico nazionale Cerite a Cerveteri, la Necropoli dei Monterozzi e il Museo archeologico nazionale di Tarquinia.

Secondo gli orari pubblicati dal PACT, nel periodo estivo musei e necropoli sono aperti dalle 9 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 18.30. Per tutto agosto sarà dunque possibile visitare i siti del Parco sette giorni su sette.