Palude di Torre Flavia, anche quest’anno il Fratino ha scelto le nostre dune per deporre le sue rarissime uova – di Giovanni Zucconi

Ancora una notizia bomba che proviene dalla Palude di Torre Flavia. Ieri abbiamo raccontato della nascita del primo Corriere piccolo del 2025 all’interno dell’area protetta.

Stamattina è arrivata una notizia ancora più importante e clamorosa: anche quest’anno la Palude di Torre Flavia ospita un nido con tre uova di Fratino.

Cosa ha di straordinario questa notizia? È che in tutto il Lazio, tutti gli anni, i nidi di Fratino non sono mai più di 6 o 7. Quindi noi abbiamo la fortuna e la responsabilità di ospitare una di queste rare nidificazioni.

Rare e incredibilmente delicate. Infatti, come potete osservare dalla foto, il Fratino depone le uova direttamente sulla sabbia. Non è certo la condizione migliore per garantire una nascita sicura ai pulcini. Non è un caso che si tratti di una specie al limite dell’estinzione.

Proprio per questo si è immediatamente messa in moto la macchina dei volontari che, guidati da Corrado Battisti, il naturalista referente Palude di Torre Flavia, hanno subito costruito intorno al nido del Fratino una gabbietta di protezione.

Facciamo un in bocca al lupo ai tre pulcini che dovranno nascere. Che possano avere una lunga vita. E che possano sempre scegliere la Palude di Torre Flavia per deporre le loro uova.

Ricordiamo che vale l’assoluto divieto di entrare nei recinti e di portare i cani a Torre Flavia. Anche, e soprattutto, in spiaggia. E se incontrate i pulcini di Corriere piccolo, non vi avvicinate. I piccoli sono perfettamente autonomi.