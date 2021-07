La nuova associazione di pallavolo, la San Giorgio Valcanneto Asd, ha come punto di partenza quello di dare vita a un percorso condiviso nello sviluppo e nella promozione della pallavolo nei territori di Fregene, Maccarese, Torre in Pietra, Valcanneto, Cerveteri e Cerenova

Pallavolo, Cerveteri: nasce la San Giorgio Valcanneto Asd –

Dopo oltre tre anni di proficua collaborazione nel settore femminile, con l’approdo al campionato regionale di serie C, la San Giorgio Pallavolo e la Polisportiva Valcanneto danno vita alla San Giorgio Valcanneto A.S.D.

La nuova Associazione si pone come punto di partenza per dar vita ad un percorso condiviso da parte delle due associazioni che vantano ormai un’esperienza ultra trentennale nello sviluppo e promozione della pallavolo nei territori di Fregene, Maccarese, Torre in Pietra, Palidoro, Valcanneto, Cerveteri e Cerenova.

L’idea di fondo è quella di dare agli atleti la possibilità di potersi allenare e disputare campionati che possano garantire un livello tecnico idoneo alle loro capacità e funzionale alla loro età.

Esprimono grande soddisfazione Paolo Mundula e Claudio Pellegrini, che ricopriranno rispettivamente la carica di Presidente e Direttore Generale della nuova realtà:

“Da tempo cercavamo di dar una evoluzione alla collaborazione che ormai da tempo andava avanti e finalmente quest’anno entrambe le società hanno deciso che era venuto il momento di fare questo importante passo. Si tratta di un punto di partenza per mettere a fattor comune le competenze ed esperienze che ciascuno di noi ha accumulato in questi anni e per far si che si possa crescere sia in termini numerici che qualitativi. Lo spirito di fondo delle due realtà, che ha fatto si che si potesse condividere questo progetto, rimane sempre lo sviluppo dello sport a livello dilettantistico a favore, in particolare, dei ragazzi di età scolare, consapevoli del valore educativo e formativo che lo sport, specie di squadra, può dare ai giovani.”

La nuova Associazione prenderà parte a campionati di livello regionale sia nel settore femminile che in quello maschile e si pone come obiettivo quello di diffondere la pratica della pallavolo a partire dalla scuola primaria. In questo ambito saranno implementati i già numerosi progetti in collaborazione con le scuole del territorio.