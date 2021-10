Pallacanestro Dinamo Ladispoli: al via il campionato di Promozione –

Pallacanestro Dinamo Ladispoli: al via il campionato di Promozione

Il 14 Novembre finalmente si ricomincia a fare sul serio anche per il campionato di Promozione maschile, a cui prenderanno parte 44 squadre di tutta la regione Lazio.

La Pallacanestro Dinamo Ladispoli è stata inserita nel girone A, 9 squadre che si contenderanno l’accesso alla seconda fase che partirà a fine marzo e si prolungherà poi con i playoff dei primi di giugno per decretare le 4 squadre (su 44) che saranno promosse in serie D.

Alla Dinamo le sensazioni sono buone; il torneo prestagionale di Maccarese della scorsa settimana ha fornito buoni riscontri, la squadra può contare su elementi di valore e l’obiettivo è quello di arrivare a giocare fino a giugno….Nelle parole di coach Leonardo Ludovisi tutto l’entusiasmo del momento: “Non vediamo l’ora, possiamo dire che ci stiamo preparando da Marzo 2020 a questo esordio, dopo la stagione interrotta per il Covid e tutto il resto… i ragazzi, la società, i tifosi, non vedono di poter ricominciare a parlare di basket giocato, e noi speriamo di poter regalare belle soddisfazioni a tutti loro. Da un punto di vista tecnico c’è una squadra molto ben equilibrata, i nuovi arrivati si sono inseriti molto bene, ma quello che mi piace soprattutto è il clima che si è venuto a creare, le difficoltà e alcune defezioni inaspettate hanno avuto l’effetto di cementificare lo spirito di gruppo e questo, soprattutto in un campionato lungo e difficile come il nostro, potrebbe essere il vero valore aggiunto. C’è una cosa che posso assicurare, ed è che affronteremo tutte le partite, ogni singola partita, con la stessa tenacia e determinazione che ci ha fatto superare le sfide sportive e non solo di questi ultimi 18 mesi”.

“Il nostro obiettivo primario” prosegue Biagio Camicia, general manager Dinamo, “e’ quello di riuscire a creare attenzione, curiosità e interesse vero il basket in generale e la Dinamo in particolare ovviamente. Per questo innanzitutto chiediamo a tutti i nostri atleti, non solo a quelli della prima squadra ma anche a quelli dei campionati giovanili e dei campionati “amatoriali”, un comportamento in campo che sia d’esempio a tutti e in particolare a tutti i bambini e bambine del nostro settore minibasket che o dal vivo, in funzione delle normative anticovid vigenti, o via streaming speriamo possano seguirci numerosi. Stiamo lavorando da settimane ad un progetto che speriamo possa farci fare quel salto di qualita’ che siamo certi potra’ proiettarci definitivamente nell’elite del basket laziale.”