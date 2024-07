Apre il Concerto del Gruppo Bandistico Cerite. Nei giorni successivi, “Sei personaggi in cerca d’autore”, l’omaggio a Puccini, la comicità di Pablo e Pedro e le cover dei Queen e Fabrizio De Andrè

“Il tradizionale concerto del Gruppo Bandistico Cerite, raffinate e ricercate rappresentazioni teatrali, la sacra arte della danza, cover band e la grande comicità. Questi gli ingredienti principali del programma di agosto dell’Estate Caerite 2024. Un fitto calendario di appuntamenti tutti ad ingresso gratuito, nella cornice suggestiva di Piazza Santa Maria. E come tradizione, non prendete impegni per l’ultimo fine-settimana di agosto: da giovedì 22 fino a domenica 25 sarà grande festa con la 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Una festa della nostra città di cui ogni anno siamo sempre più orgogliosi e che ancora una volta è pronta a divertire e stupire”. È con queste parole che Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, annuncia il programma del mese di agosto dell’Estate Caerite 2024, al via giovedì 2 agosto proprio con il concerto del Gruppo Bandistico Cerite.

“Come ogni anno abbiamo cercato di allestire un programma di eventi di qualità ma allo stesso tempo capace di soddisfare i gusti di tutti – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – dal tradizionale concerto del Gruppo Bandistico alla comicità di Pablo e Pedro, dal teatro alla danza, il cartellone degli eventi di agosto è davvero estremamente variegato. Oltre agli spettacoli in programma, tutti ad ingresso gratuito, in concomitanza del ventennale dal riconoscimento come sito Unesco della nostra Città, non mancheranno tantissime occasioni per visitare sia la Necropoli Etrusca della Banditaccia che il Museo Nazionale Cerite, con tantissime aperture serali straordinarie e visite guidate. Insomma, sarà un susseguirsi di serate e di appuntamenti davvero per tutti, per trascorrere delle serate piacevoli nel nostro Centro Storico all’insegna della cultura, della tradizione, della scoperta del territorio e dell’intrattenimento”.

“Ci tengo con l’occasione – conclude il Vicesindaco Battafarano – a ringraziare il personale dell’Ufficio Cultura, nelle persone della Responsabile Isabella Massicci e dei funzionari Ferdinando Ciarlo e Desiree Mencarini per l’importante lavoro svolto e per avermi affiancata nella stesura del programma culturale, così come ringrazio tutte quelle realtà associative che anche in questa circostanza, a testimonianza dell’importante rete creatasi in questi anni, non hanno fatto mancare il proprio apporto e sostegno”.

Primo appuntamento in programma ad agosto, è quello di giovedì 2 con il concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite. Venerdì 3 agosto è il momento del teatro, con “Sei personaggi in cerca d’autore”: la grande opera di Pirandello “sale” sul palcoscenico. Venerdì 9 agosto è il momento della danza, con “Il Lago dei Cigni”.

Sabato 10 agosto sul palco di Piazza Santa Maria saliranno due volti noti del teatro italiano. Tiziana Foschi, storica componente del quartetto “Premiata Ditta” e Antonio Pisu, portano in scena “Faccia un’altra faccia”. Domenica 11 agosto è il turno invece di Pablo e Pedro, storico duo comico con una carriera trentennale durante la quale hanno sempre garantito divertimento e comicità. In programma, spazio anche alla musica classica, con l’omaggio a Puccini realizzato in occasione del centenario dalla morte e le cover band dei Queen e di Fabrizio De Andrè. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 e saranno ad ingresso gratuito.